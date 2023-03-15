Рытова (Килейникова) Любовь Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
27.01.1893
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1893 ст.
Отец ребёнка: Рытов Алексей Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1896 ст.
Отец ребёнка: Рытов Алексей Васильев
Рождение ребёнка
01.07.1897 ст.
Дочь: Евфимия Алексеевна
Отец ребёнка: Рытов Алексей Васильев
Рождение ребёнка
03.03.1899 ст.
Отец ребёнка: Рытов Алексей Васильев
Рождение ребёнка
21.09.1902 ст.
Дочь: Пелагия Алексеевна
Отец ребёнка: Рытов Алексей Васильев
Рождение ребёнка
20.10.1906 ст.
Отец ребёнка: Рытов Алексей Васильев
Смерть
Неизвестно