Рытова (Килейникова) Любовь Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рытова (Килейникова) Любовь Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Килейников Иван Михайлов

Мать: Килейникова Мария Максимова

Бракосочетание
27.01.1893

Муж: Рытов Алексей Васильев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1893 ст.

Сын: Рытов Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Рытов Алексей Васильев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1896 ст.

Сын: Рытов Николай Алексеев

Отец ребёнка: Рытов Алексей Васильев

Рождение ребёнка
01.07.1897 ст.

Дочь: Евфимия Алексеевна

Отец ребёнка: Рытов Алексей Васильев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.03.1899 ст.

Сын: Рытов Василий Алексеев

Отец ребёнка: Рытов Алексей Васильев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.09.1902 ст.

Дочь: Пелагия Алексеевна

Отец ребёнка: Рытов Алексей Васильев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.10.1906 ст.

Сын: Рытов Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Рытов Алексей Васильев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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