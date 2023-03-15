Рытов Алексей Васильев
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Рытов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1893
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1893 ст.
Мать ребёнка: Рытова (Килейникова) Любовь Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1896 ст.
Мать ребёнка: Рытова (Килейникова) Любовь Иванова
Рождение ребёнка
01.07.1897 ст.
Дочь: (Рытова) Евфимия Алексеевна
Мать ребёнка: Рытова (Килейникова) Любовь Иванова
Рождение ребёнка
03.03.1899 ст.
Мать ребёнка: Рытова (Килейникова) Любовь Иванова
Рождение ребёнка
21.09.1902 ст.
Дочь: (Рытова) Пелагия Алексеевна
Мать ребёнка: Рытова (Килейникова) Любовь Иванова
Рождение ребёнка
20.10.1906 ст.
Мать ребёнка: Рытова (Килейникова) Любовь Иванова
Смерть
Неизвестно