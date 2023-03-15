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Рытов Алексей Васильев

Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Рытов Василий

Мать: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
27.01.1893

Жена: Рытова (Килейникова) Любовь Иванова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1893 ст.

Сын: Рытов Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Рытова (Килейникова) Любовь Иванова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1896 ст.

Сын: Рытов Николай Алексеев

Мать ребёнка: Рытова (Килейникова) Любовь Иванова

Рождение ребёнка
01.07.1897 ст.

Дочь: (Рытова) Евфимия Алексеевна

Мать ребёнка: Рытова (Килейникова) Любовь Иванова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.03.1899 ст.

Сын: Рытов Василий Алексеев

Мать ребёнка: Рытова (Килейникова) Любовь Иванова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.09.1902 ст.

Дочь: (Рытова) Пелагия Алексеевна

Мать ребёнка: Рытова (Килейникова) Любовь Иванова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.10.1906 ст.

Сын: Рытов Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Рытова (Килейникова) Любовь Иванова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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