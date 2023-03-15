Миткалёва (Ченкова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миткалёва (Ченкова) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

25.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Ченков Сергей

Мать: Ченкова (Килейникова) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миткалёв Семен

Рождение ребёнка
26.12.1927

Дочь: Прохорова (Миткалёва) Антонина

Отец ребёнка: Миткалёв Семен

Думиничи, Думиничский район, Калужская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Миткалев Виктор

Отец ребёнка: Миткалёв Семен

Рождение ребёнка
27.07.1937

Дочь: Харченко (Миткалёва) Валентина

Отец ребёнка: Миткалёв Семен

Думиничи, Думиничский район, Калужская область
Смерть
25.05.1977
Думиничи, Думиничский район, Калужская область

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