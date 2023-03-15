Миткалёва (Ченкова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти25.05.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Ченков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миткалёв Семен
Рождение ребёнка
26.12.1927
Дочь: Прохорова (Миткалёва) Антонина
Отец ребёнка: Миткалёв Семен
Рождение ребёнка
1928
Сын: Миткалев Виктор
Отец ребёнка: Миткалёв Семен
Рождение ребёнка
27.07.1937
Дочь: Харченко (Миткалёва) Валентина
Отец ребёнка: Миткалёв Семен
Смерть
25.05.1977