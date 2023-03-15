Миткалев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миткалев Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Миткалёв Семен

Мать: Миткалёва Надежда

Смерть
1944
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