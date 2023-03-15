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Ченков Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ченков Анатолий

Мать ребёнка: Ченкова (Килейникова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мастерова (Ченкова) Елена

Мать ребёнка: Ченкова (Килейникова) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ченкова (Килейникова) Евдокия

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Миткалёва (Ченкова) Надежда

Мать ребёнка: Ченкова (Килейникова) Евдокия

Рождение ребёнка
1902

Сын: Ченков Егор

Мать ребёнка: Ченкова (Килейникова) Евдокия

Смерть
Неизвестно

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