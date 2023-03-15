Прохорова (Миткалёва) Антонина
Место рождения
Дата рождения26.12.1927
Дата смерти30.05.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1927
Отец: Миткалёв Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохоров Сергей
Рождение ребёнка
07.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прохоров Сергей
Рождение ребёнка
18.08.1954
Сын: Прохоров Сергей
Отец ребёнка: Прохоров Сергей
Смерть
30.05.1976
Похороны
Неизвестно