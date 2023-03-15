Прохорова (Миткалёва) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Миткалёва) Антонина

Место рождения

Думиничи, Думиничский район, Калужская область

Дата рождения

26.12.1927

Дата смерти

30.05.1976

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1927

Отец: Миткалёв Семен

Мать: Миткалёва (Ченкова) Надежда

Думиничи, Думиничский район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Сергей

Рождение ребёнка
07.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прохоров Сергей

Рождение ребёнка
18.08.1954

Сын: Прохоров Сергей

Отец ребёнка: Прохоров Сергей

Смерть
30.05.1976
Одесса, Одеська область
Похороны
Неизвестно
Одесса, Одеська область

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