Чекалкина (Петухова) Татьяна Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалкина (Петухова) Татьяна Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1901

Дата смерти

05.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1901

Отец: Петухов Карп Назарович

Мать: Петухова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
16.09.1922

Сын: Чекалкин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Зинаида Андреевна

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Чекалкин Назар Андреевич

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Рождение ребёнка
05.12.1927

Сын: Чекалкин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Чекалкин, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1930

Дочь: Оточина Анна (Валентина) Андреевна

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Донаурово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.06.1932

Сын: Чекалкин Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Донаурово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.09.1935

Дочь: Попова Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Донаурово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.01.1938

Дочь: Крупина Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Донаурово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.01.1945

Сын: Чекалкин Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Смерть
05.01.1990
Донаурово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
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