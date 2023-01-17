Чекалкина (Петухова) Татьяна Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1901
Дата смерти05.01.1990
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1901
Отец: Петухов Карп Назарович
Рождение ребёнка
16.09.1922
Сын: Чекалкин Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Зинаида Андреевна
Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич
Рождение ребёнка
Около 1925
Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич
Рождение ребёнка
05.12.1927
Сын: Чекалкин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич
Чекалкин, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1930
Дочь: Оточина Анна (Валентина) Андреевна
Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич
Рождение ребёнка
20.06.1932
Сын: Чекалкин Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич
Рождение ребёнка
27.09.1935
Дочь: Попова Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич
Рождение ребёнка
30.01.1938
Дочь: Крупина Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич
Рождение ребёнка
30.01.1945
Сын: Чекалкин Евгений Андреевич
Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
05.01.1990
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости