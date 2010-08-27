Крупина (Чекалкина) Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупина (Чекалкина) Ксения Андреевна

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Место рождения

Донаурово, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

30.01.1938

Дата смерти

27.08.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1938

Отец: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Мать: Чекалкина Татьяна Карповна

Донаурово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.03.1958

Сын: Крупин Александр Борисович

Отец ребёнка: Крупин Борис Васильевич

Донаурово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крупин Борис Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупин Борис Васильевич

Смерть
27.08.2010
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