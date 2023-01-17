Попова (Чекалкина) Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Чекалкина) Любовь Андреевна

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Место рождения

Донаурово, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

27.09.1935

Дата смерти

21.05.1990

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1935

Отец: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Мать: Чекалкина Татьяна Карповна

Донаурово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
09.04.1955

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Фрязино, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1959

Дочь: Мартемьянова Елена Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Донаурово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
21.05.1990
Фрязино, Фрязино, Московская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Фрязино, Фрязино, Московская область
Новофрязинское клдб.
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