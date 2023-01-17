Попова (Чекалкина) Любовь Андреевна
Место рождения
Дата рождения27.09.1935
Дата смерти21.05.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1935
Бракосочетание
09.04.1955
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.07.1959
Дочь: Мартемьянова Елена Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.05.1990
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новофрязинское клдб.