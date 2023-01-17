посёлок Донаурово, посёлок Донаурово, Уржумский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Донаурово

Уржумский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Уржумский уезд
15197Мунский (Науров), поч. вл.при р. Вятке.457071317Лесная пристань.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Уржумский район
28141Донауровопосёлок56°54'50°32'O-39-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Уржумский муниципальный район, Донауровское сельское поселение
33641480101п Донауровопоселок
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