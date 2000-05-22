Мартемьянова (Попова) Елена Владимировна
Место рождения
Дата рождения01.07.1959
Дата смерти22.05.2000
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1959
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Попова Любовь Андреевна
Бракосочетание
23.02.1980
Муж: скрыто настройками приватности
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
09.04.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Фрязино, Фрязино, Московская область
Смерть
22.05.2000
Раменский район