Мартемьянова (Попова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянова (Попова) Елена Владимировна

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Место рождения

Донаурово, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

01.07.1959

Дата смерти

22.05.2000

Пол

Женский

Отец

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Мать

1935 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1959

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Попова Любовь Андреевна

Донаурово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
23.02.1980

Муж: скрыто настройками приватности

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
09.04.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Фрязино, Фрязино, Московская область
Смерть
22.05.2000
Раменский район
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