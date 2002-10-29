Чекалкин Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1922
Дата смерти29.10.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1922
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Чекалкина Мария Степановна
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекалкина Мария Степановна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Чекалкин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Чекалкина Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.10.2002
Серпухов, Серпухов, Московская область