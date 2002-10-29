Чекалкин Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалкин Михаил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1922

Дата смерти

29.10.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1922

Отец: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Мать: Чекалкина Татьяна Карповна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Чекалкина Мария Степановна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекалкина Мария Степановна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Чекалкин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Чекалкина Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалкина Мария Степановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.10.2002
Серпухов, Серпухов, Московская область
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