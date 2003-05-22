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Чекалкина Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1923

Дата смерти

22.05.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Чекалкин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалкин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1955

Сын: Чекалкин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Чекалкин Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалкин Михаил Андреевич

Смерть
22.05.2003
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