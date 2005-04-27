Чекалкин Евгений Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1945
Дата смерти27.04.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1945
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.04.2005