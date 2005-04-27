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Чекалкин Евгений Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1945

Дата смерти

27.04.2005

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1945

Отец: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Мать: Чекалкина Татьяна Карповна

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.04.2005
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