город Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Волгоград

город-герой Волгоград, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
Сталинград
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Города
10ЦАРИЦЫН. Уездный.На прав. берегу р. Волги, при устье рч. Царицы.166736697634853542Церквей православных 6. Училище 1. Больница 1. Богадельня 1. Ярмарок 2. Пристань. Заводов и Фабрик 5. Мельниц 10.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область
12847Волгоградгород обл.подчин.48°42,0' с.ш.44°31,0' в.д.M-38-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, город-герой Волгоград
18701000001г Волгоградгород

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