Петухова (Двоеглазова) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Двоеглазова Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1901
Дочь: Чекалкина Татьяна Карповна
Отец ребёнка: Петухов Карп Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петухов Карп Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова Марфа Карповна
Отец ребёнка: Петухов Карп Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петухов Терентий Карпович
Отец ребёнка: Петухов Карп Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно