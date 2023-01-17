Петухова (Двоеглазова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Двоеглазова) Анна Григорьевна

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Место рождения

Дамаскино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Двоеглазова Григорий

Мать: не указана

Дамаскино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.01.1901

Дочь: Чекалкина Татьяна Карповна

Отец ребёнка: Петухов Карп Назарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Иван Карпович

Отец ребёнка: Петухов Карп Назарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Марфа Карповна

Отец ребёнка: Петухов Карп Назарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Терентий Карпович

Отец ребёнка: Петухов Карп Назарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Карп Назарович

Смерть
Неизвестно
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