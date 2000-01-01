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Петухов Иван Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петухов Карп Назарович

Мать: Петухова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Петухова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Петухова Васса Петровна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Петухова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Петухова Васса Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Петухова Васса Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Васса Петровна

Смерть
Неизвестно
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