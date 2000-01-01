Петухов Иван Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петухов Карп Назарович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Петухова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Петухова Васса Петровна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Петухова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Петухова Васса Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Петухова Васса Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петухова Васса Петровна
Смерть
Неизвестно