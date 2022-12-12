Двоеглазова Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двоеглазова Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Дамаскино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Двоеглазова Федосья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Двоеглазов Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Дамаскино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
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