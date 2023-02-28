Чекалкин Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1927
Дата смерти04.03.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1927
Рождение ребёнка
11.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брызгалова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
01.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брызгалова Анна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.1974
Похороны
Неизвестно
Гребнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Гребневское клдб.