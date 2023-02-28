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Чекалкин Александр Андреевич

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Место рождения

Чекалкин, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

05.12.1927

Дата смерти

04.03.1974

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1927

Отец: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Мать: Чекалкина Татьяна Карповна

Чекалкин, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брызгалова Анна Владимировна

Фрязино, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брызгалова Анна Владимировна

Фрязино, Фрязино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брызгалова Анна Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.1974
Фрязино, Фрязино, Московская область
Похороны
Неизвестно
Гребнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Гребневское клдб.
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