Брызгалова (Брызгалова) Анна Владимировна
Место рождения
Дата рождения20.05.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекалкин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
01.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекалкин Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно