Брызгалова (Брызгалова) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызгалова (Брызгалова) Анна Владимировна

Место рождения

Здехово, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

20.05.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Здехово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалкин Александр Андреевич

Фрязино, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалкин Александр Андреевич

Фрязино, Фрязино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалкин Александр Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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