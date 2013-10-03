Чекалкин Тимофей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалкин Тимофей Андреевич

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Место рождения

Донаурово, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

20.06.1932

Дата смерти

03.10.2013

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1932

Отец: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Мать: Чекалкина Татьяна Карповна

Донаурово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекалкина Вера Петровна

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекалкина Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекалкина Вера Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалкина Вера Петровна

Смерть
03.10.2013
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