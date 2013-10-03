Чекалкин Тимофей Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.06.1932
Дата смерти03.10.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1932
Рождение ребёнка
02.08.1958
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чекалкина Вера Петровна
Смерть
03.10.2013