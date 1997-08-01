Пьяных (Симоненко) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения28.10.1917
Дата смерти?.08.1997
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1917
Отец: Симоненко Павел
Мать: Симоненко Акулина ?
Бракосочетание
Между 1947 и 1949
Рождение ребёнка
31.01.1949
Сын: Пьяных Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Пьяных Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
08.10.1951
Сын: Пьяных Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Пьяных Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
24.02.1952
Дочь: Легкоступ Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Пьяных Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
04.03.1954
Дочь: Дроздова Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Пьяных Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
08.03.1956
Сын: Пьяных Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Пьяных Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
15.09.1957
Сын: Пьяных Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Пьяных Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
13.12.1959
Отец ребёнка: Пьяных Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
25.04.1961
Дочь: Пьяных Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Пьяных Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гузева Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Пьяных Григорий Яковлевич
Смерть
?.08.1997
Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область