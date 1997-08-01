Пьяных (Симоненко) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьяных (Симоненко) Мария Павловна

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Место рождения

Селечня, Суземский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

28.10.1917

Дата смерти

?.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1917

Отец: Симоненко Павел

Мать: Симоненко Акулина ?

Селечня, Суземский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Между 1947 и 1949

Муж: Пьяных Григорий Яковлевич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.01.1949

Сын: Пьяных Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Пьяных Григорий Яковлевич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.10.1951

Сын: Пьяных Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Пьяных Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
24.02.1952

Дочь: Легкоступ Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Пьяных Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
04.03.1954

Дочь: Дроздова Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Пьяных Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
08.03.1956

Сын: Пьяных Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Пьяных Григорий Яковлевич

Полтавка, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
15.09.1957

Сын: Пьяных Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Пьяных Григорий Яковлевич

Полтавка, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
13.12.1959

Сын: Пьяных Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Пьяных Григорий Яковлевич

Полтавка, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
25.04.1961

Дочь: Пьяных Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Пьяных Григорий Яковлевич

Полтавка, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гузева Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Пьяных Григорий Яковлевич

Смерть
?.08.1997
Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
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