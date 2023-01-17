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Пьяных Анатолий Григорьевич

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Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

08.10.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1951

Отец: Пьяных Григорий Яковлевич

Мать: Пьяных Мария Павловна

Бракосочетание
Около 1972

Жена: Иващенко Валентина Сергеевна

Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
02.07.1973

Сын: Пьяных Виталий Анатольевич

Мать ребёнка: Иващенко Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
28.07.1977

Сын: Пьяных Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Иващенко Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
19.03.1981

Сын: Пьяных Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Иващенко Валентина Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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