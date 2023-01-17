Пьяных Анатолий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения08.10.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1951
Отец: Пьяных Григорий Яковлевич
Мать: Пьяных Мария Павловна
Бракосочетание
Около 1972
Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
02.07.1973
Сын: Пьяных Виталий Анатольевич
Мать ребёнка: Иващенко Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
28.07.1977
Мать ребёнка: Иващенко Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
19.03.1981
Сын: Пьяных Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Иващенко Валентина Сергеевна
Смерть
Неизвестно