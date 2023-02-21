Иващенко Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1972
Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
02.07.1973
Сын: Пьяных Виталий Анатольевич
Отец ребёнка: Пьяных Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
28.07.1977
Отец ребёнка: Пьяных Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
19.03.1981
Сын: Пьяных Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Пьяных Анатолий Григорьевич