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Иващенко Валентина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1972

Муж: Пьяных Анатолий Григорьевич

Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
02.07.1973

Сын: Пьяных Виталий Анатольевич

Отец ребёнка: Пьяных Анатолий Григорьевич

Рождение ребёнка
28.07.1977

Сын: Пьяных Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Пьяных Анатолий Григорьевич

Рождение ребёнка
19.03.1981

Сын: Пьяных Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Пьяных Анатолий Григорьевич

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