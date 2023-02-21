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Пьяных Юрий Анатольевич
Пьяных Юрий Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.07.1977
Пол
Мужской
Отец
Пьяных Анатолий Григорьевич
1951 г.р.
Мать
Иващенко Валентина Сергеевна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1977
Отец:
Пьяных Анатолий Григорьевич
Мать:
Иващенко Валентина Сергеевна
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