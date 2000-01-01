Атбасар
Атбасарский район, Акмолинская область (на 2022)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и населённые места 1893 года
№НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
6537. Атбасарская ст., уездн. упр. и стан. правл., осн. 1846 г. Церквей 2, училищ и школ 4, благотв. учрежд. 1, порохов. погреб, почт.-телегр. контора, завод. От С.-Петербу Показать все Аулов: — . Всех дворов: 247. 1757Лошадей: 1952. Рогатого скота: 1051. Верблюдов: 3. Овец: 110.
6739. Атбасарская кирг. вол., осн.1869 г.Аулов: 8. Кибиток: 1914. 9129Лошадей: 17336. Рогатого скота: 10134. Верблюдов: 1226. Овец: 41370. Коз: 1000.
Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)
Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
город АтбасарАтбасар қ.113820100