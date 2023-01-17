Пьяных Григорий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПьяных Григорий Яковлевич

Пьяных Григорий Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пьяных Яков

Мать: Лукерья ?

Бракосочетание
Между 1947 и 1949

Жена: Пьяных Мария Павловна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.01.1949

Сын: Пьяных Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Пьяных Мария Павловна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.10.1951

Сын: Пьяных Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Пьяных Мария Павловна

Рождение ребёнка
24.02.1952

Дочь: Легкоступ Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Пьяных Мария Павловна

Рождение ребёнка
04.03.1954

Дочь: Дроздова Валентина Георгиевна

Мать ребёнка: Пьяных Мария Павловна

Рождение ребёнка
08.03.1956

Сын: Пьяных Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Пьяных Мария Павловна

Полтавка, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
15.09.1957

Сын: Пьяных Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Пьяных Мария Павловна

Полтавка, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
13.12.1959

Сын: Пьяных Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Пьяных Мария Павловна

Полтавка, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
25.04.1961

Дочь: Пьяных Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Пьяных Мария Павловна

Полтавка, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гузева Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Пьяных Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close