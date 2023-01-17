Пьяных Григорий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пьяных Яков
Мать: Лукерья ?
Бракосочетание
Между 1947 и 1949
Жена: Пьяных Мария Павловна
Рождение ребёнка
31.01.1949
Сын: Пьяных Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Пьяных Мария Павловна
Рождение ребёнка
08.10.1951
Сын: Пьяных Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Пьяных Мария Павловна
Рождение ребёнка
24.02.1952
Дочь: Легкоступ Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Пьяных Мария Павловна
Рождение ребёнка
04.03.1954
Дочь: Дроздова Валентина Георгиевна
Мать ребёнка: Пьяных Мария Павловна
Рождение ребёнка
08.03.1956
Сын: Пьяных Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Пьяных Мария Павловна
Рождение ребёнка
15.09.1957
Сын: Пьяных Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Пьяных Мария Павловна
Рождение ребёнка
13.12.1959
Мать ребёнка: Пьяных Мария Павловна
Рождение ребёнка
25.04.1961
Дочь: Пьяных Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Пьяных Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гузева Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Пьяных Мария Павловна
Смерть
Неизвестно