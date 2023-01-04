Пьяных Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПьяных Яков

Пьяных Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Лукерья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Яковлевна

Мать ребёнка: Лукерья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Лукерья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солопова Полина Яковлевна

Мать ребёнка: Лукерья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пьяных Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Лукерья ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.