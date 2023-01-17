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Пьяных Владимир Григорьевич

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Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

31.01.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1949

Отец: Пьяных Григорий Яковлевич

Мать: Пьяных Мария Павловна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
1972

Сын: Пьяных Николай Владимирович

Мать ребёнка: Пьяных Мария Ивановна

Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
06.05.1974

Дочь: Цвикевич Оксана Владимировна

Мать ребёнка: Пьяных Мария Ивановна

Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
24.04.1990

Сын: Пьяных Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Пьяных Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пьяных Иван Владимирович

Мать ребёнка: Пьяных Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пьяных Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
Умер во время заключения
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