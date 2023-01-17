Пьяных Владимир Григорьевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1949
Отец: Пьяных Григорий Яковлевич
Мать: Пьяных Мария Павловна
Рождение ребёнка
1972
Сын: Пьяных Николай Владимирович
Мать ребёнка: Пьяных Мария Ивановна
Рождение ребёнка
06.05.1974
Дочь: Цвикевич Оксана Владимировна
Мать ребёнка: Пьяных Мария Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1990
Сын: Пьяных Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Пьяных Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пьяных Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пьяных Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно
Умер во время заключения