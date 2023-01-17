Пьяных (Денисенко) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьяных (Денисенко) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1953

Отец: Денисенко Иван Никифорович ?

Мать: Денисенко Миланья

Рождение ребёнка
1972

Сын: Пьяных Николай Владимирович

Отец ребёнка: Пьяных Владимир Григорьевич

Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
06.05.1974

Дочь: Цвикевич Оксана Владимировна

Отец ребёнка: Пьяных Владимир Григорьевич

Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
01.09.1984

Дочь: Пьяных Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.04.1990

Сын: Пьяных Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Пьяных Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пьяных Иван Владимирович

Отец ребёнка: Пьяных Владимир Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пьяных Владимир Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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