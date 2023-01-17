Пьяных (Денисенко) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1953
Отец: Денисенко Иван Никифорович ?
Мать: Денисенко Миланья
Рождение ребёнка
1972
Сын: Пьяных Николай Владимирович
Отец ребёнка: Пьяных Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
06.05.1974
Дочь: Цвикевич Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Пьяных Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
01.09.1984
Дочь: Пьяных Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.04.1990
Сын: Пьяных Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Пьяных Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пьяных Владимир Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно