Дроздова (Пьяных) Валентина Георгиевна
Место рождения
Дата рождения04.03.1954
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1954
Отец: Пьяных Григорий Яковлевич
Мать: Пьяных Мария Павловна
Рождение ребёнка
11.07.1976
Сын: Дроздов Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Дроздов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
30.08.1979
Сын: Дроздов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Дроздов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
01.12.1983
Дочь: Дроздова Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Дроздов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
09.01.1987
Сын: Дроздов Александр Викторович
Отец ребёнка: Дроздов Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно