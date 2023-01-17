Дроздова (Пьяных) Валентина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова (Пьяных) Валентина Георгиевна

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Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

04.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1954

Отец: Пьяных Григорий Яковлевич

Мать: Пьяных Мария Павловна

Рождение ребёнка
11.07.1976

Сын: Дроздов Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Дроздов Виктор Николаевич

Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
30.08.1979

Сын: Дроздов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Дроздов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
01.12.1983

Дочь: Дроздова Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Дроздов Виктор Николаевич

Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
09.01.1987

Сын: Дроздов Александр Викторович

Отец ребёнка: Дроздов Виктор Николаевич

Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздов Виктор Николаевич

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