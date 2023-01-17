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Пьяных Нина Григорьевна

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Место рождения

Полтавка, Атбасарский район, Акмолинская область

Дата рождения

25.04.1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1961

Отец: Пьяных Григорий Яковлевич

Мать: Пьяных Мария Павловна

Полтавка, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
11.01.1992

Дочь: Боргун Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей

Рождение ребёнка
31.03.?

Сын: Пьяных Геннадий

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей

Смерть
Неизвестно
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