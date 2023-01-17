Пьяных Нина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения25.04.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1961
Отец: Пьяных Григорий Яковлевич
Мать: Пьяных Мария Павловна
Рождение ребёнка
11.01.1992
Дочь: Боргун Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей
Рождение ребёнка
31.03.?
Сын: Пьяных Геннадий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей
Смерть
Неизвестно