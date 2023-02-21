Боргун Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боргун Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1992

Отец: Сергей

Мать: Пьяных Нина Григорьевна

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