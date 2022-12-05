Пьяных Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения08.03.1956
Дата смерти05.12.2022
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1956
Отец: Пьяных Григорий Яковлевич
Мать: Пьяных Мария Павловна
Рождение ребёнка
1979
Сын: Пьяных Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Мироненко Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
24.11.1983
Дочь: Гаврилюк Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Мироненко Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пьяных Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.2022
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область