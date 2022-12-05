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Пьяных Николай Григорьевич

Место рождения

Полтавка, Атбасарский район, Акмолинская область

Дата рождения

08.03.1956

Дата смерти

05.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1956

Отец: Пьяных Григорий Яковлевич

Мать: Пьяных Мария Павловна

Полтавка, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1979

Сын: Пьяных Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Мироненко Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
24.11.1983

Дочь: Гаврилюк Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Мироненко Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пьяных Иван Николаевич

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захар

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пьяных Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мироненко Ольга Николаевна

Смерть
05.12.2022
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область