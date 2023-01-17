Алапаевск
город Алапаевск, Свердловская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
13АЛАПАЕВСК. (Заштатный Верхотурского уезда).при рр. Нейве и Алапаевке.—150116525812381Церквей православных 2. Главное управление Алапаевских горных заводов; становая квартира 3 стана. Госпиталь. Земская станция. Волостное правление. Приходское училище. З Показать всеПоказать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
329. Нейво-Алалаевский (Екатерининское, заштатаный город Алапаевск) завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Нейве и речке Алапаевке, дворов 1007, жителей 460 Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65728000001г Алапаевскгород