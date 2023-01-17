город Алапаевск, город Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область (на 2019) — Familio

Алапаевск

город Алапаевск, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Города
13АЛАПАЕВСК. (Заштатный Верхотурского уезда).при рр. Нейве и Алапаевке.150116525812381Церквей православных 2. Главное управление Алапаевских горных заводов; становая квартира 3 стана. Госпиталь. Земская станция. Волостное правление. Приходское училище. З Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Нейво-Алапаевская волость
329. Нейво-Алалаевский (Екатерининское, заштатаный город Алапаевск) завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Нейве и речке Алапаевке, дворов 1007, жителей 460 Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, город Алапаевск
65728000001г Алапаевскгород
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