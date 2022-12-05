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Гаврилюк Татьяна Николаевна
Гаврилюк Татьяна Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.11.1983
Пол
Женский
Отец
Пьяных Николай Григорьевич
1956 г.р.
Мать
Мироненко Ольга Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1983
Отец:
Пьяных Николай Григорьевич
Мать:
Мироненко Ольга Николаевна
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