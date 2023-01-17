Легкоступ (Пьяных) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легкоступ (Пьяных) Татьяна Григорьевна

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Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

24.02.1952

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1952

Отец: Пьяных Григорий Яковлевич

Мать: Пьяных Мария Павловна

Рождение ребёнка
1974

Сын: Легкоступ Василий Геннадьевич

Отец ребёнка: Легкоступ Геннадий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Зинченко Валентина Геннадьевна

Отец ребёнка: Легкоступ Геннадий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Легкоступ Геннадий Дмитриевич

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