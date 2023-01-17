Легкоступ (Пьяных) Татьяна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения24.02.1952
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1952
Отец: Пьяных Григорий Яковлевич
Мать: Пьяных Мария Павловна
Рождение ребёнка
1974
Сын: Легкоступ Василий Геннадьевич
Отец ребёнка: Легкоступ Геннадий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Зинченко Валентина Геннадьевна
Отец ребёнка: Легкоступ Геннадий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно