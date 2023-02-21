Легкоступ Геннадий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легкоступ Геннадий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1974

Сын: Легкоступ Василий Геннадьевич

Мать ребёнка: Легкоступ Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Зинченко Валентина Геннадьевна

Мать ребёнка: Легкоступ Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Легкоступ Татьяна Григорьевна

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