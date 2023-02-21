Легкоступ Геннадий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1974
Сын: Легкоступ Василий Геннадьевич
Мать ребёнка: Легкоступ Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Зинченко Валентина Геннадьевна
Мать ребёнка: Легкоступ Татьяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно