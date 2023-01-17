Симоненко Акулина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симоненко Акулина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1942 и 1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1917

Дочь: Пьяных Мария Павловна

Отец ребёнка: Симоненко Павел

Селечня, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симоненко Михаил ?

Отец ребёнка: Симоненко Павел

Смерть
Между 1942 и 1946
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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