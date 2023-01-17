Симоненко Акулина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1942 и 1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1917
Дочь: Пьяных Мария Павловна
Отец ребёнка: Симоненко Павел
Селечня, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симоненко Михаил ?
Отец ребёнка: Симоненко Павел
Смерть
Между 1942 и 1946
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область