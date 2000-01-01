Симоненко Михаил ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симоненко Михаил ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симоненко Павел

Мать: Симоненко Акулина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симоненко Дмитрий

Мать ребёнка: Симоненко Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симоненко Александр

Мать ребёнка: Симоненко Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симоненко Сергей

Мать ребёнка: Симоненко Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симоненко Федор

Мать ребёнка: Симоненко Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симоненко Михаил ?

Мать ребёнка: Симоненко Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симоненко Марфа

Смерть
Неизвестно
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