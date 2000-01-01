Симоненко Михаил ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Симоненко Павел
Мать: Симоненко Акулина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симоненко Дмитрий
Мать ребёнка: Симоненко Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симоненко Александр
Мать ребёнка: Симоненко Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симоненко Сергей
Мать ребёнка: Симоненко Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симоненко Федор
Мать ребёнка: Симоненко Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симоненко Михаил ?
Мать ребёнка: Симоненко Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симоненко Марфа
Смерть
Неизвестно