Савин (Емельянов) Иван (Иоанн) Емельянович
Место рождения
Дата рождения11.11.1864 ст.
Дата смертиОколо 1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1864 ст.
11 (крещен 12) ноября 1864 года, запись № 39, Иоанн; восприемники при крещении – села Кулагино бывший дворовый человек Давыд Феодоров и заштатного дьячка Льва Юденича дочь девица Пелагея.
Рождение ребёнка
14.12.1888 ст.
Дочь: Иванова Иульяния Ивановна
Мать ребёнка: Васильева Мария Васильевна
В метрических книгах церкви села Ярцево Духовщинского уезда имеются сведения о рождении детей у Воротышенской волости, деревни Мосалово крестьянина Ивана Емельянова и его законной жены Марии Ва... Показать все
Рождение ребёнка
16.08.1890 ст.
Дочь: Иванова Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Васильева Мария Васильевна
16 (крещена 18) августа 1890 года, запись № 71, Наталия; восприемники при крещении – Кубаровской волости безземельный крестьянин Петр Артемиев и ельнинская мещанка Евфросинья Владимирова;
Рождение ребёнка
07.08.1893 ст.
Мать ребёнка: Васильева Мария Васильевна
В метрических книгах церкви села Ярцево Духовщинского уезда имеются сведения о рождении детей у Воротышенской волости, деревни Мосалово крестьянина Ивана Емельянова и его законной жены Марии Васил... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1895 ст.
Мать ребёнка: Васильева Мария Васильевна
3 февраля (крещен 19 марта (так в документе) 1895 года, запись № 50, Симеон; восприемники при крещении – Кубаровской волости безземельный крестьянин Петр Артемиев и Присельской волости, деревни Залесо... Показать все
Бракосочетание
30.08.1898 ст.
В метрических книгах церкви села Ярцево Духовщинского уезда за 1898 год имеется запись о бракосочетании Воротышенской волости, деревни Мосалово запасного рядового Ивана Емельянова Савинова (так в ... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1900 ст.
Дочь: Савина Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Савина Параскева Захаровна
В метрических книгах церкви села Ярцево Духовщинского уезда имеются сведения о рождении детей у Воротышенской волости, деревни Мосалово крестьянина Ивана Емельянова (в записях с 1901 года указана фа... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1901 ст.
Мать ребёнка: Савина Параскева Захаровна
Ярцево, Стародубский муниципальный район, Брянская область
В метрических книгах церкви села Ярцево Духовщинского уезда имеются сведения о рождении детей у Воротышенской волости, деревни Мосалово крестьянина Ивана Емельянова (в записях с 1901 года указана фа... Показать все
Рождение ребёнка
26.04.1903 ст.
Дочь: Савина Елена Ивановна
Мать ребёнка: Савина Параскева Захаровна
26 (крещена 27) апреля 1903 года, запись № 86, Елена; восприемники при крещении – Кубаровской волости безземельный крестьянин Петр Артемиев и Суетовской волости, деревни Дарьино крестьянская вдова Ека... Показать все
Рождение ребёнка
10.10.1904 ст.
Мать ребёнка: Савина Параскева Захаровна
10 (крещен 10) октября 1904 года, запись № 136, Никита; восприемники при крещении – Кубаровской волости безземельный крестьянин Петр Артемиев Муравьев и Суетовской волости, деревни Дарьино крестьянска... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1906 ст.
Мать ребёнка: Савина Параскева Захаровна
10 (крещен 11) июля 1906 года, запись № 149, Александр; восприемники при крещении – Кубаровской волости безземельный крестьянин Петр Артемиев Муравьев и города Ельня мещанка Иустинья Владимирова Яковл... Показать все
Рождение ребёнка
27.04.1909 ст.
Дочь: Грищенко Елена Ивановна
Мать ребёнка: Савина Параскева Захаровна
В метрических книгах церкви села Ярцево Духовщинского уезда имеются сведения о рождении детей у Воротышенской волости, деревни Мосалово крестьянина Ивана Емельянова (в записях с 1901 года указана фам... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1944