Иванов Емельян Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Емельян Иванович

Иванов Емельян Иванович

avatar

Место рождения

Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

07.08.1893 ст.

Дата смерти

24.02.1894 ст.

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1893 ст.

Отец: Савин Иван Емельянович

Мать: Васильева Мария Васильевна

Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
В метрических книгах церкви села Ярцево Духовщинского уезда имеются сведения о рождении детей у Воротышенской волости, деревни Мосалово крестьянина Ивана Емельянова и его законной жены Марии Васил... Показать все
Смерть
24.02.1894 ст.
Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
Емельян умер 24 февраля 1894 года в возрасте 7 месяцев «от натуральной болезни»; похоронен 25 февраля на Ярцевском приходском кладбище, запись № 10;
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close