Иванов Емельян Иванович
Место рождения
Дата рождения07.08.1893 ст.
Дата смерти24.02.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.08.1893 ст.
Отец: Савин Иван Емельянович
В метрических книгах церкви села Ярцево Духовщинского уезда имеются сведения о рождении детей у Воротышенской волости, деревни Мосалово крестьянина Ивана Емельянова и его законной жены Марии Васил... Показать все
Смерть
24.02.1894 ст.
Емельян умер 24 февраля 1894 года в возрасте 7 месяцев «от натуральной болезни»; похоронен 25 февраля на Ярцевском приходском кладбище, запись № 10;