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Васильева Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

06.04.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1888 ст.

Дочь: Иванова Иульяния Ивановна

Отец ребёнка: Савин Иван Емельянович

Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
В метрических книгах церкви села Ярцево Духовщинского уезда имеются сведения о рождении детей у Воротышенской волости, деревни Мосалово крестьянина Ивана Емельянова и его законной жены Марии Ва... Показать все
Рождение ребёнка
16.08.1890 ст.

Дочь: Иванова Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Савин Иван Емельянович

Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
16 (крещена 18) августа 1890 года, запись № 71, Наталия; восприемники при крещении – Кубаровской волости безземельный крестьянин Петр Артемиев и ельнинская мещанка Евфросинья Владимирова;
Рождение ребёнка
07.08.1893 ст.

Сын: Иванов Емельян Иванович

Отец ребёнка: Савин Иван Емельянович

Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
В метрических книгах церкви села Ярцево Духовщинского уезда имеются сведения о рождении детей у Воротышенской волости, деревни Мосалово крестьянина Ивана Емельянова и его законной жены Марии Васил... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1895 ст.

Сын: Иванов Симеон Иванович

Отец ребёнка: Савин Иван Емельянович

Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
3 февраля (крещен 19 марта (так в документе) 1895 года, запись № 50, Симеон; восприемники при крещении – Кубаровской волости безземельный крестьянин Петр Артемиев и Присельской волости, деревни Залесо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Иван Емельянович

Смерть
06.04.1898 ст.
Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
В метрической книге церкви села Ярцево Духовщинского уезда за 1898 год имеется запись о смерти Воротышенской волости, деревни Мосалово крестьянина Ивана Емельянова жены Марии Васильевой, умершей 6 а... Показать все
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