Васильева Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смерти06.04.1898 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1888 ст.
Дочь: Иванова Иульяния Ивановна
Отец ребёнка: Савин Иван Емельянович
В метрических книгах церкви села Ярцево Духовщинского уезда имеются сведения о рождении детей у Воротышенской волости, деревни Мосалово крестьянина Ивана Емельянова и его законной жены Марии Ва... Показать все
Рождение ребёнка
16.08.1890 ст.
Дочь: Иванова Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Савин Иван Емельянович
16 (крещена 18) августа 1890 года, запись № 71, Наталия; восприемники при крещении – Кубаровской волости безземельный крестьянин Петр Артемиев и ельнинская мещанка Евфросинья Владимирова;
Рождение ребёнка
07.08.1893 ст.
Отец ребёнка: Савин Иван Емельянович
В метрических книгах церкви села Ярцево Духовщинского уезда имеются сведения о рождении детей у Воротышенской волости, деревни Мосалово крестьянина Ивана Емельянова и его законной жены Марии Васил... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1895 ст.
Отец ребёнка: Савин Иван Емельянович
3 февраля (крещен 19 марта (так в документе) 1895 года, запись № 50, Симеон; восприемники при крещении – Кубаровской волости безземельный крестьянин Петр Артемиев и Присельской волости, деревни Залесо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.1898 ст.
В метрической книге церкви села Ярцево Духовщинского уезда за 1898 год имеется запись о смерти Воротышенской волости, деревни Мосалово крестьянина Ивана Емельянова жены Марии Васильевой, умершей 6 а... Показать все