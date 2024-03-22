Иванов Симеон Иванович
Место рождения
Дата рождения03.02.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1895 ст.
Отец: Савин Иван Емельянович
3 февраля (крещен 19 марта (так в документе) 1895 года, запись № 50, Симеон; восприемники при крещении – Кубаровской волости безземельный крестьянин Петр Артемиев и Присельской волости, деревни Залесо... Показать все
Смерть
Неизвестно