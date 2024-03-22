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Иванов Симеон Иванович

Место рождения

Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

03.02.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1895 ст.

Отец: Савин Иван Емельянович

Мать: Васильева Мария Васильевна

Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
3 февраля (крещен 19 марта (так в документе) 1895 года, запись № 50, Симеон; восприемники при крещении – Кубаровской волости безземельный крестьянин Петр Артемиев и Присельской волости, деревни Залесо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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