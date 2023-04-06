Иванова Иульяния Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.12.1888 ст.
Дата смерти14.10.1889 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1888 ст.
Отец: Савин Иван Емельянович
В метрических книгах церкви села Ярцево Духовщинского уезда имеются сведения о рождении детей у Воротышенской волости, деревни Мосалово крестьянина Ивана Емельянова и его законной жены Марии Ва... Показать все
Смерть
14.10.1889 ст.
Иульяния умерла 14 октября 1889 года в возрасте 10 месяцев «от кори»; похоронена 15 октября на Ярцевском кладбище, запись № 62;