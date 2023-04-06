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Иванова Иульяния Ивановна

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Место рождения

Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

14.12.1888 ст.

Дата смерти

14.10.1889 ст.

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
14.12.1888 ст.

Отец: Савин Иван Емельянович

Мать: Васильева Мария Васильевна

Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
В метрических книгах церкви села Ярцево Духовщинского уезда имеются сведения о рождении детей у Воротышенской волости, деревни Мосалово крестьянина Ивана Емельянова и его законной жены Марии Ва... Показать все
Смерть
14.10.1889 ст.
Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
Иульяния умерла 14 октября 1889 года в возрасте 10 месяцев «от кори»; похоронена 15 октября на Ярцевском кладбище, запись № 62;
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