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Савина Елена Ивановна

Место рождения

Ярцево, Воротышенская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

26.04.1903 ст.

Дата смерти

14.12.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

Вычислено 1875 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
26.04.1903 ст.

Отец: Савин Иван Емельянович

Мать: Савина Параскева Захаровна

Ярцево, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
26 (крещена 27) апреля 1903 года, запись № 86, Елена; восприемники при крещении – Кубаровской волости безземельный крестьянин Петр Артемиев и Суетовской волости, деревни Дарьино крестьянская вдова Ека... Показать все
Смерть
14.12.1904 ст.
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Елена умерла 14 декабря 1904 года в возрасте 1,5 года «от скарлатины»; похоронена 15 декабря на Ярцевском фабричном кладбище, запись № 137;
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