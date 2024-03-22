Савина Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.04.1903 ст.
Дата смерти14.12.1904 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
26.04.1903 ст.
Отец: Савин Иван Емельянович
26 (крещена 27) апреля 1903 года, запись № 86, Елена; восприемники при крещении – Кубаровской волости безземельный крестьянин Петр Артемиев и Суетовской волости, деревни Дарьино крестьянская вдова Ека... Показать все
Смерть
14.12.1904 ст.
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Елена умерла 14 декабря 1904 года в возрасте 1,5 года «от скарлатины»; похоронена 15 декабря на Ярцевском фабричном кладбище, запись № 137;