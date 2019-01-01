город Ярцево, город Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Ярцево

Ярцевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
6458Ярцова, постоялый двор.при р. Вопи.222572629

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Духовщинский уезд, Суетовская волость
366Ярцевской Мануфактуры ТовариществоБумого-прядильная ткацкая фабрика22113507470Церковь, министерское училище, почтово-телеграф. контора, и при ней ссудо-сберегательная касса Государственнаго Банка, врачебный пункт.
367Ярцев ПеревозСельцо2263399290Базары в каждое Воскресенье, 23 лавки с разными товарами, одна булочная, три бараночных заведения, заводы: мыловаренный, лесопильный и чугуннолитейный, дамская мастерская Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
село Ярцево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Ярцевский район
10349Ярцевогород55°04'00"32°42'00"N-36-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Ярцевский муниципальный район, Ярцевское городское поселение
66658101001г Ярцевогород
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close