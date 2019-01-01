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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6458Ярцова, постоялый двор.при р. Вопи.222572629
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
366Ярцевской Мануфактуры ТовариществоБумого-прядильная ткацкая фабрика22113507470Церковь, министерское училище, почтово-телеграф. контора, и при ней ссудо-сберегательная касса Государственнаго Банка, врачебный пункт.
367Ярцев ПеревозСельцо2263399290Базары в каждое Воскресенье, 23 лавки с разными товарами, одна булочная, три бараночных заведения, заводы: мыловаренный, лесопильный и чугуннолитейный, дамская мастерская Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Ярцево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10349Ярцевогород55°04'00"32°42'00"N-36-030
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66658101001г Ярцевогород