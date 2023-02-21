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Савина Параскева Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.08.1898 ст.

Муж: Савин Иван Емельянович

Ярцево, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
В метрических книгах церкви села Ярцево Духовщинского уезда за 1898 год имеется запись о бракосочетании Воротышенской волости, деревни Мосалово запасного рядового Ивана Емельянова Савинова (так в ... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1900 ст.

Дочь: Савина Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Савин Иван Емельянович

Ярцево, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
В метрических книгах церкви села Ярцево Духовщинского уезда имеются сведения о рождении детей у Воротышенской волости, деревни Мосалово крестьянина Ивана Емельянова (в записях с 1901 года указана фа... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1901 ст.

Сын: Савин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Савин Иван Емельянович

Ярцево, Стародубский муниципальный район, Брянская область
В метрических книгах церкви села Ярцево Духовщинского уезда имеются сведения о рождении детей у Воротышенской волости, деревни Мосалово крестьянина Ивана Емельянова (в записях с 1901 года указана фа... Показать все
Рождение ребёнка
26.04.1903 ст.

Дочь: Савина Елена Ивановна

Отец ребёнка: Савин Иван Емельянович

Ярцево, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
26 (крещена 27) апреля 1903 года, запись № 86, Елена; восприемники при крещении – Кубаровской волости безземельный крестьянин Петр Артемиев и Суетовской волости, деревни Дарьино крестьянская вдова Ека... Показать все
Рождение ребёнка
10.10.1904 ст.

Сын: Савин Никита Иванович

Отец ребёнка: Савин Иван Емельянович

Ярцево, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
10 (крещен 10) октября 1904 года, запись № 136, Никита; восприемники при крещении – Кубаровской волости безземельный крестьянин Петр Артемиев Муравьев и Суетовской волости, деревни Дарьино крестьянска... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1906 ст.

Сын: Савин Александр Иванович

Отец ребёнка: Савин Иван Емельянович

Ярцево, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
10 (крещен 11) июля 1906 года, запись № 149, Александр; восприемники при крещении – Кубаровской волости безземельный крестьянин Петр Артемиев Муравьев и города Ельня мещанка Иустинья Владимирова Яковл... Показать все
Рождение ребёнка
27.04.1909 ст.

Дочь: Грищенко Елена Ивановна

Отец ребёнка: Савин Иван Емельянович

Ярцево, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
В метрических книгах церкви села Ярцево Духовщинского уезда имеются сведения о рождении детей у Воротышенской волости, деревни Мосалово крестьянина Ивана Емельянова (в записях с 1901 года указана фам... Показать все
Смерть
Неизвестно
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