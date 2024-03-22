Савин Никита Иванович
Место рождения
Дата рождения10.10.1904 ст.
Дата смерти08.09.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.10.1904 ст.
Отец: Савин Иван Емельянович
10 (крещен 10) октября 1904 года, запись № 136, Никита; восприемники при крещении – Кубаровской волости безземельный крестьянин Петр Артемиев Муравьев и Суетовской волости, деревни Дарьино крестьянска... Показать все
Смерть
08.09.1905 ст.
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область