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Савин Никита Иванович

Место рождения

Ярцево, Воротышенская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

10.10.1904 ст.

Дата смерти

08.09.1905 ст.

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Вычислено 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1904 ст.

Отец: Савин Иван Емельянович

Мать: Савина Параскева Захаровна

Ярцево, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
10 (крещен 10) октября 1904 года, запись № 136, Никита; восприемники при крещении – Кубаровской волости безземельный крестьянин Петр Артемиев Муравьев и Суетовской волости, деревни Дарьино крестьянска... Показать все
Смерть
08.09.1905 ст.
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
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