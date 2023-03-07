Савин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения10.07.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.07.1906 ст.
Отец: Савин Иван Емельянович
10 (крещен 11) июля 1906 года, запись № 149, Александр; восприемники при крещении – Кубаровской волости безземельный крестьянин Петр Артемиев Муравьев и города Ельня мещанка Иустинья Владимирова Яковл... Показать все
Смерть
Неизвестно