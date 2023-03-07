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Савин Александр Иванович

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Место рождения

Ярцево, Воротышенская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

10.07.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Вычислено 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1906 ст.

Отец: Савин Иван Емельянович

Мать: Савина Параскева Захаровна

Ярцево, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
10 (крещен 11) июля 1906 года, запись № 149, Александр; восприемники при крещении – Кубаровской волости безземельный крестьянин Петр Артемиев Муравьев и города Ельня мещанка Иустинья Владимирова Яковл... Показать все
Смерть
Неизвестно
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